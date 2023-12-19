أزمة النقل تهدد 60 مليون أمريكي

سلّط تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على تداعيات الأزمة التي تواجه قطاع النقل في الولايات المتحدة، وقال إن نحو 60 مليون شخص، يواجهون خطر فقدان وسائل النقل الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق محطات الحافلات بين المدن في عدة أنحاء من البلاد، على خلفية عوامل عديدة على رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل، وتضاؤل ​​التمويل الحكومي، يهدد الأمريكيين من أصحاب الدخل المتدني.

وبحسب التقرير أثرت الأزمة على أكبر مُشغلي حافلات النقل في الولايات المتحدة مثل "غرايهاوند" و "ميجا بص" و "تريل وايز" ، وتسببت بتعطيل حياة الكثيرين الذين يعتمدون على السفر لمسافات طويلة من أجل العمل وأغراض أخرى مختلفة.

ولفت التقرير إلى إغلاق خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في عدة ولايات ومدن أمريكية مثل سينسيناتي، شارلوتسفيل، فيرجينيا، هيوستن، فيلادلفيا، بورتلاند، أوريغون، وتامبا.

ومن المتوقع حدوث إغلاقات أخرى في شيكاغو ودالاس؛ الأمر الذي يجعل نحو من 60 مليون شخص، معرضون لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الحافلات بين المدن لا سيما مع ابتعاد محطات الحافلات عن مراكز المدن، أو إغلاق أبوابها بالكامل، علمًا بأن هذه المحطات تخدم عددًا أكبر من الأشخاص، مما تقوم به شركة امتراك (شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية في الولايات المتحدة)، وفق المجلة.