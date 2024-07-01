جنوب أفريقيا.. المعارضة تحصل على 12 حقيبة من أصل 32 في تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الأحد، أنه منح أحزاب المعارضة في ائتلافه الحكومي الجديد 12 وزارة من أصل 32.

وحصل "التحالف الديموقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، على ست وزارات، بينها التعليم والأشغال العامة والبيئة، بينما كانت ست وزارات أخرى من نصيب أحزاب أصغر.

وبحسب "فرانس برس"، سيحتفظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بـ20 وزارة، بينها حقائب رئيسية مثل المال والشؤون الخارجية والطاقة والدفاع.

وبعد مفاوضات صعبة استمرت أسابيع عدة، دخل زعيم حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديموقراطي" الذي يدعو إلى تحرير الاقتصاد، جون ستينهويزن (48 عاما)، الحكومة وزيرا للزراعة.

ورحب "التحالف الديموقراطي" ببداية "فصل جديد لجنوب أفريقيا"، متعهدا في بيان بـ"حكم رشيد" و"عدم التسامح مطلقا مع الفساد".

وشدد رامافوزا على أن أولوية الحكومة الجديدة ستكون استعادة "النمو الاقتصادي السريع" للقوة الصناعية الرائدة في أفريقيا و"معالجة الفقر وعدم المساواة والبطالة"، مؤكدا أن هذه الحكومة تشكلت بحيث "تكون جميع الأحزاب قادرة على المشاركة بشكل هادف في السلطة التنفيذية".

وكان رامافوزا أشاد في 19 حزيران/يونيو بـ"بداية عهد جديد" أثناء تأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية كاملة بعد توصل حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي إلى اتفاق بشق الأنفس لتشكيل حكومة ائتلافية من أجل البقاء في السلطة.