إثيوبيا تفكك قوات الأقاليم لدمجها في "الجيش المركزي"

قالت الحكومة الإثيوبية، الخميس، إنها تعتزم دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية إما في الجيش الوطني أو في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية، وهي خطوة من المرجح أن يُنظر إليها على أنها محاولة لتقليص الحكم الذاتي للأقاليم.

وتتألف إثيوبيا من عشرة أقاليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، بدءا من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغتها الخاصة.

وقالت الحكومة في بيان: "حددت الحكومة اتجاها لبناء جيش واحد قوي ومركزي.. بدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة".