أردوغان: بوتين يريد الاستمرار في اتفاق الحبوب

وأضاف أن "بوتين يريد أن يستمر هذا الجسر الإنساني، وعندما ألتقي به في الشهر المقبل في تركيا، ستتاح لنا الفرصة لمناقشة كل هذه القضايا".

وأعرب عن "أمله في أن تسفر المحادثات بين وزيري الخارجية التركي والروسي عن إحراز تقدم في ملف اتفاق الحبوب"، مؤكدًا أن "هناك لجنة في إسطنبول تقوم بدراسات حول الاتفاق".

وكان الكرملين قد أعلن في بيان صدر عنه، يوم الإثنين، أن "اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم، وقد انتهى بالفعل بالنسبة لروسيا، وأن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ بعض من الاتفاقات المتعلقة بموسكو".