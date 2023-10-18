بعد أحداث الشرق الأوسط.. إسبانيا تعزز حالة التأهب لمكافحة الإرهاب

أوعزت وزارة الداخلية الإسبانية لقوات الأمن باتخاذ "تدابير تكميلية" ضمن المستوى الرابع من حالة التأهب لمكافحة الإرهاب، وهي الخطوة قبل الأخيرة المقررة، بعد تحليل الوضع الحالي في خضم الصراع في الشرق الأوسط، وبعد الهجمات الإرهابية التي سجلت في فرنسا وبروكسل، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب الوزارة، فقد تم الاتفاق على الأمر من قبل أعضاء "طاولة تقييم التهديد الإرهابي" التي تجتمع كل أسبوع ويرأسها وزير الداخلية بالوكالة فرناندو غراندي مارلاسكا.