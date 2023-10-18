بعد أحداث الشرق الأوسط.. إسبانيا تعزز حالة التأهب لمكافحة الإرهاب
أوعزت وزارة الداخلية الإسبانية لقوات الأمن باتخاذ "تدابير تكميلية" ضمن المستوى الرابع من حالة التأهب لمكافحة الإرهاب، وهي الخطوة قبل الأخيرة المقررة، بعد تحليل الوضع الحالي في خضم الصراع في الشرق الأوسط، وبعد الهجمات الإرهابية التي سجلت في فرنسا وبروكسل، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وبحسب الوزارة، فقد تم الاتفاق على الأمر من قبل أعضاء "طاولة تقييم التهديد الإرهابي" التي تجتمع كل أسبوع ويرأسها وزير الداخلية بالوكالة فرناندو غراندي مارلاسكا.
وأضافت الوكالة أن خبراء مكافحة الإرهاب من الشرطة الوطنية، والحرس المدني، ومركز الاستخبارات الوطني، والقوات المسلحة، اتفقوا على تنفيذ سلسلة من التدابير التكميلية في الإطار الحالي المحدد بالمستوى الرابع لمكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أبرز هذه التدابير، وهي: تعزيز الأجهزة الأمنية في بعض النقاط الحساسة بشكل خاص في جميع أنحاء إسبانيا، وتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب من قبل قوات وهيئات أمن الدولة.
ويشمل ذلك إحالة كل هذه التدابير من قبل وزير الدولة لشؤون الأمن إلى قوات وهيئات أمن الدولة، وإلى الوفود الحكومية وإلى وزارات الداخلية أو الأمن في مناطق الحكم الذاتي التي لديها قوات شرطة خاصة بها لتنفيذها على الفور.
ولفتت الوكالة إلى أن إسبانيا حافظت على المستوى الرابع من التأهب لمكافحة الإرهاب منذ الـ26 من حزيران/ يونيو 2015، بسبب الهجمات المتعاقبة التي وقعت في فرنسا وتونس والكويت والصومال.
ويعد الحد الأقصى، المستوى 5، مخصصًا لحالات الهجمات الوشيكة على الأراضي الإسبانية، ومن الناحية العملية، فإنه يعني فقط، كاختلاف عن المستوى السابق، وجود جنود في البنى التحتية الحيوية وأماكن التجمعات الكبيرة من الناس.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"