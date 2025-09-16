اليابان تدرس إجراءات فعالة للضغط على روسيا

قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستدرس بعناية الإجراءات الأكثر فاعلية للضغط على روسيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات أمام فرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تشتري النفط الروسي.

تأتي تعليقاته بعد أن حثت الولايات المتحدة مجموعة الدول السبع يوم الجمعة على فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي خلال اتصال مع وزراء مالية المجموعة في أثناء مناقشتهم فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال كاتو خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن تدرس اليابان بعناية الإجراءات التي ستكون أكثر فعالية وأن تنسق مع دول مجموعة السبع الأخرى".

لكنه أوضح أنه سيكون من الصعب فرض رسوم جمركية أعلى على دول معينة لمجرد شرائها النفط الروسي، طالما أنها تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية.