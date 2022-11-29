جندته من السجن.. "فاغنر" تقر بمقتل طالب زامبي في أوكرانيا

أكد بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين، الذي أصبح شخصية إعلامية على خلفية النزاع في أوكرانيا، أنه "يتذكر جيدا هذا الشاب" البالغ من العمر 23 عاما الذي "قضى في المعارك بطلا".

واتهمت أوكرانيا يفغيني بريغوجين بإرسال آلاف المقاتلين الذين جُنِّدوا مباشرة في السجون الروسية إلى الجبهة، في مقابل وعد بالحصول على راتب وعفو.

واعترف بريغوجين، الثلاثاء، بأن مجموعته جندت نيريندا المدان في روسيا، من سجن في منطقة تفير شمال غرب موسكو. وذكر أن الشاب الزامبي تطوع للانخراط في صفوف فاغنر والقتال في أوكرانيا.