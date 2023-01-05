تحقيق: 82% من المسيرة الإيرانية "شاهد" صناعة أمريكية

ويبدو أن إيران تستخدم شركات وهمية ووسطاء للحصول على قطع الغيار في السوق التجارية المفتوحة في انتهاك للعقوبات التي تهدف إلى قطع وصولها إلى الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يمكن استخدامها عسكريا.

ولا يبدو أن إيران تبذل جهدا يذكر لإخفاء شعارات الشركات المنتجة للمكونات المستخدمة في المسيرات.