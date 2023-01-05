تحقيق: 82% من المسيرة الإيرانية "شاهد" صناعة أمريكية
كشف تحقيق أجراه مركز أبحاث بريطاني متخصص (Conflict Armament Research) أن 82 في المائة من المكونات في مسيرة شاهد الإيرانية صنعتها شركات أمريكية.
وأُجري التحقيق على مسيرة شاهد إيرانية أسقطت في أوكرانيا وقام خبراء المركز بفحصها.
وتتطابق نتائج التحقيق مع تقييم استخباراتي أوكراني توصل إلى أن مسيرة شاهد الإيرانية، هي تجميع لـ 52 مكونا 40 منها صنعتها 13 شركة أمريكية مختلفة بينما تم تصنيع المكونات الـ 12 الأخرى، بواسطة شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين بحسب شبكة سي أن أن الأمريكية.
ويبدو أن إيران تستخدم شركات وهمية ووسطاء للحصول على قطع الغيار في السوق التجارية المفتوحة في انتهاك للعقوبات التي تهدف إلى قطع وصولها إلى الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يمكن استخدامها عسكريا.
ولا يبدو أن إيران تبذل جهدا يذكر لإخفاء شعارات الشركات المنتجة للمكونات المستخدمة في المسيرات.
ونقلت "سي أن أن" عن خبراء قولهم أن على الحكومة الأمريكية إذا أرادت تعزيز إنفاذ العقوبات لمنع وصول هذه المكونات إلى إيران، فإنها ستحتاج إلى تخصيص مزيد من الموارد، وتوظيف المزيد من الموظفين لتتبع بائعي هذه المنتجات، ومن يعيدون شرائها.