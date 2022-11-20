مصافحة نادرة بين السيسي وأردوغان خلال افتتاح كأس العالم 2022
صافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عبر لقاء سريع جمعهما وهو الأول من نوعه بين الزعيمين منذ سنوات.
وتوسط الزعيمان في الصورة النادرة التي التقطت لهما اليوم خلال افتتاح البطولة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت حسابات إخبارية، إن أمير قطر كان له دور في هذه المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري ونظيره التركي.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الزعيمين سيعقدان لقاء في قطر في وقت لاحق، دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانبين.