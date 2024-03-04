طهران تنفي طلبها من الجيش السوداني إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول استخباراتي كبير في السودان قوله، إن الجيش رفض طلب إيران إنشاء قاعدة لطهران في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة، أمس الأحد، أن إيران اقترحت على الجيش السوداني تزويده بسفينة حربية قادرة على حمل طائرة هليكوبتر، مقابل السماح لها بإقامة قاعدة دائمة على سواحل السودان.

وكانت الحكومة الإيرانية قد ساعدت الجيش السوداني في السابق من خلال إرسال طائرات دون طيار متفجرة إلى البلاد خلال مواجهتها مع قوات الدعم السريع السودانية.