طهران تنفي طلبها من الجيش السوداني إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر
نفت طهران تقديمها طلبا للجيش السوداني بإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية على البحر الأحمر.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في السودان مقابل تسليح الجيش السوداني ودعمه في الحرب التي يشنها ضد قوات الدعم السريع، مؤكدا أن "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية".
وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول استخباراتي كبير في السودان قوله، إن الجيش رفض طلب إيران إنشاء قاعدة لطهران في البحر الأحمر.
وذكرت الصحيفة، أمس الأحد، أن إيران اقترحت على الجيش السوداني تزويده بسفينة حربية قادرة على حمل طائرة هليكوبتر، مقابل السماح لها بإقامة قاعدة دائمة على سواحل السودان.
وكانت الحكومة الإيرانية قد ساعدت الجيش السوداني في السابق من خلال إرسال طائرات دون طيار متفجرة إلى البلاد خلال مواجهتها مع قوات الدعم السريع السودانية.
وتحاول الحكومة الإيرانية زيادة نفوذها في البحر الأحمر، منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي. وشنت ميليشيا الحوثيين، إحدى الجماعات الوكيلة لإيران، هجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، عرضت سلامة الملاحة في المنطقة للخطر.