إصابة جنود أمريكيين بإطلاق نار في قاعدة عسكرية بجورجيا (فيديو)

قال الجيش الأمريكي، إن 7 جنود أصيبوا بالرصاص صباح الأربعاء في قاعدة فورت ستيوارت التابعة له في ولاية جورجيا قبل إلقاء القبض على مطلق النار.

وأضاف الجيش في منشور على فيسبوك "أُرسلت قوات إنفاذ القانون بسبب إطلاق نار محتمل في منطقة فريق القتال للواء المدرع الثاني في الساعة 10:56 صباحاً (بالتوقيت المحلي)".

ولم يقدم الجيش المزيد من المعلومات عن خطورة الإصابات.

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وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للقاعدة على فيسبوك أن "القاعدة في حالة إغلاق بسبب حادث إطلاق نار مستمر في منطقة الكتيبة القتالية المدرّعة الثانية".

وأضاف المنشور "تم إغلاق القاعدة في الساعة 11,04 صباحاً، وتتواجد قوات تطبيق القانون حالياً في الموقع. تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، والوضع لا يزال مستمراً".

وفي منشور آخر على إكس دعت فرقة المشاة الثالثة، ومقرها في فورت ستيوارت، جميع العناصر إلى "البقاء في الداخل" و"إغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها".