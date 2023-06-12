أدلة جديدة تثبت تلقي إيران مساعدة صينية لمد روسيا بالطائرات

عثرت السلطات الأوكرانية في طائرة إيرانية دون طيار، تم إسقاطها في أوكرانيا، على أجزاء مصنعة حديثا في الصين، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن محققين الإثنين.

وحسب الصحيفة، فإن "الصين تساعد إيران في تسريع إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة"، لافتة إلى ان "هذا الكشف يظهر أن الصين تواصل تزويد الإيرانيين بالمركبات والأجزاء الأساسية لبرنامج تطوير الطائرات المُسيّرة، على الرغم من المحاولات الأميركية لاستبعاد الصين من سلسلة توريد روسيا بالأسلحة".

وهذه أول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يتم فيها اكتشاف مركبات تم إنتاجها خلال العام الجاري، في ساحة المعركة، الأمر الذي يشير إلى سرعة إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة الإيرانية.

ووفقا للتقرير، فإن تاريخ تصنيع هذا الجزء الصيني الذي يدخل في هيكل المُسيّرة الإيرانية، يؤكد أن إيران تستطيع إنتاج طائرات مُسيرة حديثة ونقلها إلى روسيا واستخدامها في العمليات العسكرية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وشنت روسيا خلال الحرب مئات الهجمات بالطائرات المُسيّرة الإيرانية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، إلا أن الأوكرانيين يقولون إن الدعم العسكري الذي حصلوا عليه مكنهم من "تحييد تهديد هجمات المُسيّرات الروسية".