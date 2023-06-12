أدلة جديدة تثبت تلقي إيران مساعدة صينية لمد روسيا بالطائرات
عثرت السلطات الأوكرانية في طائرة إيرانية دون طيار، تم إسقاطها في أوكرانيا، على أجزاء مصنعة حديثا في الصين، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن محققين الإثنين.
وحسب الصحيفة، فإن "الصين تساعد إيران في تسريع إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة"، لافتة إلى ان "هذا الكشف يظهر أن الصين تواصل تزويد الإيرانيين بالمركبات والأجزاء الأساسية لبرنامج تطوير الطائرات المُسيّرة، على الرغم من المحاولات الأميركية لاستبعاد الصين من سلسلة توريد روسيا بالأسلحة".
وهذه أول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يتم فيها اكتشاف مركبات تم إنتاجها خلال العام الجاري، في ساحة المعركة، الأمر الذي يشير إلى سرعة إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة الإيرانية.
ووفقا للتقرير، فإن تاريخ تصنيع هذا الجزء الصيني الذي يدخل في هيكل المُسيّرة الإيرانية، يؤكد أن إيران تستطيع إنتاج طائرات مُسيرة حديثة ونقلها إلى روسيا واستخدامها في العمليات العسكرية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وشنت روسيا خلال الحرب مئات الهجمات بالطائرات المُسيّرة الإيرانية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، إلا أن الأوكرانيين يقولون إن الدعم العسكري الذي حصلوا عليه مكنهم من "تحييد تهديد هجمات المُسيّرات الروسية".
وحسب "رويترز"، كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، صرح أن "روسيا وإيران توسعان شراكتهما الدفاعية غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن إيران "أرسلت قذائف مدفعية ودبابات إلى موسكو، إضافة إلى أكثر من 400 طائرة دون طيار مسلحة، بما في ذلك مسيّرات شهيد الانتحارية".
وأضاف كيربي أن "روسيا استخدمت معظم تلك الطائرات المسيّرة لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، منوها إلى أن "إيران عملت مباشرةً على تمكين الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا"، مؤكداً أن "أبرز الشراكات بين روسيا وإيران هي تلك المتعلقة بالطائرات المسيّرة"، لافتا إلى أن "روسيا مستمرة باستهداف أوكرانيا وحصد مزيد من الضحايا، بسبب مواصلة إيران إمدادها بالطائرات المسيّرة المتقدمة".
بدورهم، قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن بوقت سابق، إن "الولايات المتحدة اتهمت مواطناً صينياً بانتهاك العقوبات الأميركية من خلال تزويده إيران بمواد تستخدم في صنع صواريخ باليستية".
ويعمل المواطن الصيني، الذي يدعى زيانجيانغ تشياو، في شركة لتصنيع الكربون والغرافيت في الصين، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجتها على قائمة العقوبات، في 2014، لمساعدتها إيران في شراء أجزاء لتصنيع صواريخ باليستية، وليس مسموحاً للشركات الخاضعة للعقوبات استخدام النظام المالي الأميركي.
وقال ممثلو الادعاء إن "تشياو أسهم في الفترة ما بين 2019 و2022 في إمداد إيران بالغرافيت متوازن التضاغط، وهو حبة دقيقة للغاية تدخل في صناعة فوهات الصواريخ، وفي إنشاء حساب بنكي باسم شركة صورية لاستلام مبلغ بقيمة 15 ألف دولار، بتحويلات من بنك أميركي في ما يتعلق بالمعاملات"، موضحين أن "تشياو الذي يبلغ من العمر 39 عاما موجود في الصين، ولم يُلقَ القبض عليه بعد، ويواجه اتهامات منها التهرب من العقوبات والاحتيال المصرفي وغسل الأموال".