تل أبيب تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصويت كييف ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستستدعي السفير الأوكراني في تل أبيب؛ لمناقشة تصويت بلاده لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعم فلسطين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستستدعي السفير الأوكراني في إسرائيل يفجن كورنيتشوك؛ لإجراء محادثات معه واستيضاح موقف أوكرانيا من القرار الذي يدين إسرائيل.

وأضافت القناة أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل من دعم أوكرانيا للقرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة، والذي يشير إلى تقديم الطلب للحصول على رأي قانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

واتخذ القرار الأممي الليلة الماضية في الأمم المتحدة، والذي يدعو إلى إصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقد تم اتخاذه على الرغم من أن إسرائيل تعمل على إفشاله وراء الكواليس منذ فترة طويلة، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، بعد تصويت أوكرانيا لصالح الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن "التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية، وإن دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا".