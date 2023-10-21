تقرير: القتال داخل غزة سيكون جحيمًا على الجميع

أي نوع من القتال في المناطق المدنية يطرح مجموعة من التحديات التكتيكية الفريدة لكلا الجانبين في الصراع، وتبعات مدمرة على المدنيين الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط العمليات القتالية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "مليتري تايمز" الأمريكي، تُظهر عينات من العمليات القتالية في بيئات حضرية خلال السنوات الأخيرة أن القتال الذي يستمر لأشهر يُسفر عن أضرار تُقدر بالمليارات ويُترك آلاف القتلى والمصابين في أعقابه.

حصيلة القتلى والجرحى كبيرة

ووفقًا للخبراء، إذا كانت حصيلة القتلى والجرحى والدمار الواسع الناجم عن معارك جرت في المدن، فإنه من المرجح أن تؤدي أي عملية برية مطولة في غزة إلى نفس القدر من الخسائر في الأرواح أو أكثر.

ويقول رافائيل كوهين، العالِم البارز في الشؤون السياسية في مؤسسة راند البحثية الأمريكية والجندي السابق المخضرم في حرب العراق، إن إسرائيل لم تخض في قتال بمثل هذا الحجم منذ مدة، ويشير إلى أن هذا الصراع قد يكون واحدًا من أكثر النزاعات دموية في تاريخها وسيصبح أكثر دموية.

ويضيف أن بعض الجوانب في القتال في المناطق الحضرية تبقى هي نفسها بصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتشمل هذه الجوانب استخدام المدافعين للبنية التحتية والأنفاق وعوائق أخرى في البيئة الحضرية. الحطام يعيق حركة المركبات ويوفر فرصًا كبيرة لزرع العبوات الناسفة، ومع وجود المدنيين في المناطق القتالية، تمثل تحديًا أمام القوات العسكرية التي تسعى للحد من الإصابات.