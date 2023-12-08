تقرير: ذهب الساحل الأفريقي يموّل جماعات مسلحة ويشعل معارك واسعة

كشف تقرير إخباري نشرته مجلة "جون أفريك" أنّ الذهب، الذي يُعدّ أثمن المعادن في منطقة الساحل الأفريقي، يُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة الناشطة على نطاق واسع، وبشكل يهدد استقرار المنطقة.

وقال التقرير إنّ هناك تقاطعا بين خرائط المناجم التي يُستخرج منها المعدن الأصفر الثمين في منطقة الساحل الأفريقي وخرائط مناطق نشاط الجماعات المسلحة، ما يطرح مخاوف من اندلاع "معركة إقليمية واسعة".

ووفق التقرير، فإنّ الجرد، الذي أعده أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول استغلال الذهب في منطقة الساحل، رفع جانبًا من أسرار هذه التجارة المربحة للغاية، فيما يظهر بشكل خاص تداخل خريطة مواقع الذهب إلى حد كبير مع مناطق نشاط الجماعات المسلحة.

وتتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في بوركينا فاسو، التي يُعتبر باطنها غنيا بالمعدن الأصفر، وفي منطقة "الحدود الثلاثة"، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.