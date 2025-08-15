"زيلينسكي البائس".. تعليق ساخر من زاخاروفا على "أيل" في ألاسكا (فيديو)

ظهر حيوان "أيل" في محيط مقر القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا، بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، لتستغل المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الحادثة للسخرية من الرئيس الأوكراني.

وبحسب "روسيا اليوم"، علقت زاخاروفا على ظهور حيوان الأيل قرب مقر القمة اليوم الجمعة، واصفة إياه بـ "زيلينسكي البائس"، في ما يبدو أنها إشارة إلى اعتقادها باستياء الرئيس الأوكراني من انعقاد القمة دون حضوره.

وبدوره علق حساب "روسيا نيوز" على منصة إكس ساخرا بالقول: "تم رصد زيلينسكي وهو يحاول التسلل إلى قمة بوتين وترامب متنكرًا في هيئة غزال".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاجم روسيا قبيل انعقاد قمة ألاسكا وقال إنه "لا يوجد أي مؤشر على استعداد موسكو لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف أن محاولة موسكو إظهار القوة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام"، "يقتلون الناس أيضاً في يوم المفاوضات. هذا يحمل معاني كثيرة".