خبراء روس: اتفاقية بوتين وكيم تعيد رسم خارطة التحالفات العسكرية

ويضيف أن "روسيا الحديثة اعتمدت على منظمة معاهدة الأمن الجماعي باعتبارها تحالفاً عسكرياً حكومياً دولياً في أوراسيا يضم دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذه المرة الأولى التي تخرج من هذا الإطار ضمن التحالفات العسكرية التي تجمعها مع دول العالم، وهو ما يُعد تطوراً كبيراً في السياسة العسكرية الروسية ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي".

وبشأن ما ستقدمه تلك المعاهدة للطرفين، يقول أريستوف: "بالتأكيد هي تمهد لتدخل كوري شمالي في حال تم أي نزاع بين روسيا والناتو، وهذا أمر لا شك فيه، وهو في الوقت نفسه يبرر للطرفين التعاون العسكري وتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية من باب التعاون وردع العدوان، خاصة أن نص المعاهدة ككل يأخذ الطابع الدفاعي وليس الهجومي".

ويشير الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن" العديد من الدول الآن، وتحديداً في الغرب، ستعيد دراسة معادلات توازن القوى في جنوب شرق آسيا، خاصة الولايات المتحدة التي باتت تملك قواعد عسكرية هناك، ولم تعد تواجه بعض الدول بشكل منفرد؛ فهناك اتفاقية دفاع بين كوريا الشمالية وروسيا، ومستقبلاً قد تنضم دول أخرى.. وأعتقد أن الغرب لن يسكت عن هذا وسيكون هناك تحرك أمريكي ما".

هل تشارك كوريا في الحرب الأوكرانية؟

ينوه الخبير في الشؤون الروسية نيكولاي كوشيرنكو، وردا على سؤال لـ"إرم نيوز" بشأن إمكانية مشاركة بيونغ يانغ وفق المعاهدة الجديدة في الحرب مع أوكرانيا، إلى أن "أمر المشاركة من عدمه لم يأت بوضوح ضمن المعاهدة الموقعة، لكن هناك سؤال يتم طرحه حول الاستهدافات التي تشنها أوكرانيا على الأراضي الروسية، إذ إنها تُعد عدواناً، وهذا يتطلب حسب الاتفاقية تدخلاً من كوريا أو تعاوناً، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا يتم إلا بالتنسيق مع روسيا".

ويضيف أنه "من المستبعد المشاركة المباشرة للجيش الكوري الشمالي في الحرب الأوكرانية. على الأقل في هذه الفترة الراهنة، لكن سيكون هناك تعاون عسكري بين الدولتين فيما يخص الحرب الحالية".