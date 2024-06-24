لخوض "أم المعارك".. هل تنجح تعبئة اليسار الفرنسي في مواجهة "اليمين المتطرف"؟

ووفق صحيفة "الغارديان"، تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الجبهة تنافس على أن تكون أفضل أمل للبلاد ـ إن لم تكن الوحيدة ـ لتجنب تشكيل حكومة أغلبية من حزب "التجمع الوطني" في الجولة الأخيرة من التصويت التشريعي في غضون أسبوعين.

وتضيف الصحيفة البريطانية: "بالنسبة للاشتراكيين في فرنسا، فإن إقامة تحالف مع رابطة القوى الليبرالية بعد الإهانات والهجمات التي وجهها زعيمها الذي يتحدث بلا مواربة جان لوك ميلينشون إلى الرجل الذي قاد حملتهم الأوروبية، رافاييل غلوكسمان، كان بمثابة تجرع حبة دواء مرة. لكن يجب عليهم أن يتقبلوا ذلك، كما يقول غلوكسمان، إذا أرادوا الفوز بما يسميها "أم المعارك". وقال غلوكسمان عن ائتلاف اليسار الجديد: "الأمر معقد… لن أخبركم أنه زواج قائم على الحب".

وافق الائتلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان عدم وقوف أي مرشح يساري في مواجهة مرشح آخر. لكن إطلاق الائتلاف في مونتروي مساء الاثنين الماضي كان متوترا، وجاء بعد الإعلان الصادم عن إلغاء انتخاب خمسة نواب من حزب فرنسا الأبية.

وتقول الصحيفة، إن إنشاء برنامج للجبهة الشعبية الجديدة متعددة الرؤوس والتي تم إنشاؤها على عجل، شمل المزيد من تجرع الحبوب المرة وتقديم التنازلات كون معظم رؤوسها يكره بعضهم بعضا.

وقال إيميريك بريهير، مدير مرصد الحياة السياسية في مؤسسة جان جوريس البحثية للصحيفة، إن اليسار أُجبر على تجاوز الخلافات السياسية الكبيرة بسبب احتمال حصول حزب الجبهة الوطنية على أغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا.

وأضاف بريهير: "وبشكل منفصل، خاطروا بالخسارة والسماح لحزب الجبهة الوطنية وإيمانويل ماكرون بالمرور من خلال توحيد القوى على المستوى الوطني بهدف جذب أكبر عدد ممكن من مرشحي الجبهة الشعبية الجديدة إلى الجولة الثانية".

وتابع: "لم يخطئ حزب الجبهة الوطنية في هذه الحملة... لقد اكتسب مصداقية وجعل الناس يعتقدون أنه حزب عادي آخر. إنه يقول أشياء يريد الناس سماعها. ولمحاربته، كان على اليسار أن يتعاون ويتوصل إلى حل وسط لتشكيل قوة سياسية بديلة".

في حين كان الناخبون من جميع المشارب يميلون في الانتخابات السابقة إلى التصويت ضد اليمين المتطرف، فإن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا. بالنسبة للكثيرين في فرنسا، يعد يسار ميلينشون الراديكالي مقيتًا مثل يمين لوبان المتطرف.

يرفض فريديريك ساويكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، تكافؤ "كلا الطرفين" ويسعى إلى طمأنة الناخبين اليساريين المعتدلين الذين يرفضون دعم مرشح حزب فرنسا الأبية من خلال الإشارة إلى أن أعضاء التحالف الآخرين سوف يقومون بتحييد العناصر الأكثر تطرفاً في اليسار الراديكالي.

وقال ساويكي للصحيفة: إن "هناك فرقا كبيرا بين حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية الذي هو الآن في ائتلاف برنامجه ديمقراطي. على أية حال، ليس هناك ضمان بأن حزب فرنسا الأبية سيفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل الائتلاف؛ ما يعني أنه سيتعين عليه العمل مع الاشتراكيين وغيرهم في البرلمان".

ونوه بـ"أن الخطر الحقيقي يكمن في حكومة يشكلها حزب التجمع الوطني".