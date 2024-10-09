هاريس أم ترامب.. استطلاع حديث يكشف الوجهة الانتخابية للسود

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الناخبين السود في الولايات المتحدة يبدون إيجابية أكبر في تقييمهم للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أكثر من منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب استطلاع أجراه مركز "AP-NORC" لأبحاث الشؤون العامة، "يعتقد حوالي ثلثي الناخبين السود أن هاريس ستكون رئيسًا جيدًا، بينما يقول 3 أرباعهم إن ترامب لن يكون رئيسًا جيدًا".

وذكر الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة بين 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن "67% من الناخبين السود المسجلين يقولون إنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الديمقراطيين، بينما يعتبر 10% أنهم جمهوريون أو يميلون إلى هذا الاتجاه".

بينما يشكل المستقلون، الذين يقولون إنهم لا يميلون إلى أي من الحزبين، 23% من الناخبين السود.

وأضاف الاستطلاع أن "الاقتصاد والرعاية الصحية تعد أهم قضايا التصويت بالنسبة للناخبين السود المسجلين".

ويعد الناخبون السود مناصرين تاريخيين للحزب الديمقراطي الذي يخطب ودهم في كل انتخابات.