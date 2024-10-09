هاريس أم ترامب.. استطلاع حديث يكشف الوجهة الانتخابية للسود

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أظهر استطلاع حديث للرأي أن الناخبين السود في الولايات المتحدة يبدون إيجابية أكبر في تقييمهم للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أكثر من منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وبحسب استطلاع أجراه مركز "AP-NORC" لأبحاث الشؤون العامة، "يعتقد حوالي ثلثي الناخبين السود أن هاريس ستكون رئيسًا جيدًا، بينما يقول 3 أرباعهم إن ترامب لن يكون رئيسًا جيدًا".
وذكر الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة بين 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن "67% من الناخبين السود المسجلين يقولون إنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الديمقراطيين، بينما يعتبر 10% أنهم جمهوريون أو يميلون إلى هذا الاتجاه".
بينما يشكل المستقلون، الذين يقولون إنهم لا يميلون إلى أي من الحزبين، 23% من الناخبين السود.
وأضاف الاستطلاع أن "الاقتصاد والرعاية الصحية تعد أهم قضايا التصويت بالنسبة للناخبين السود المسجلين".
ويعد الناخبون السود مناصرين تاريخيين للحزب الديمقراطي الذي يخطب ودهم في كل انتخابات.