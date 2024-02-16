المعارضة السنغالية تراهن على التكنولوجيا في معركتها ضد ماكي سال

ترتفع وتيرة معارضة قرار الرئيس السنغالي، ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتتخذ أشكالًا مختلفة بعد تعبئة الشارع وتكثيف المظاهرات، إلى أن انتقلت المواجهة إلى الفضاء الرقمي.

ويلجأ العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين السنغاليين من مجموعات مثل "أم تي أن" و"أورانج" و"ويف" و"بارتاك أفريكا" إلى شبكات التواصل الاجتماعي للطعن في اختيار ماكي سال.

ومنذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، تم قمع المظاهرات التي قُتل خلالها ثلاثة شبان بالرصاص، بشكل منهجي، كما تم قطع الإنترنت بشكل منتظم وسجن المعارضين؛ للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات.

وعلقت الحكومة السنغالية، الثلاثاء الماضي، الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول، وتم اتخاذ هذا الإجراء في الوقت الذي دعت فيه مجموعة "دعونا نحمي انتخاباتنا" إلى مسيرة ضد ما اعتبروه انزلاقًا للتقويم الانتخابي.