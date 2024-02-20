مؤرخون يصنفون رؤساء أمريكا من الأفضل إلى الأسوأ.. أين يقبع ترامب؟

كشف نحو 150 مؤرخا أمريكيا ضمن استطلاع جديد أجرته جامعة هوستن في الولايات المتحدة، عن أفضل وأسوأ الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وكان دونالد ترامب الذي صنفته استطلاعات أخرى أنه المرشح المحتمل الأقوى لرئاسيات نوفمبر/ تشرين الثاني، الأسوأ، بحسب المؤرخين.

وحصل المرشح الجمهوري على معدل 11 نقطة فقط؛ إذ طلب المؤرخون إعطاء كل رئيس درجة من 0 إلى 100، وجاء بذلك في المرتبة الأخيرة فيما اعتُبر الرئيس "الأكثر استقطابًا" في الاستطلاع.

وأظهرت استطلاعات أخرى تقدم ترامب البالغ من العمر 77 سنة بشكل طفيف على بايدن، منافسه الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما.

وتصدر أبراهام لينكولن المرتبة الأولى كأفضل رئيس للبلاد على مر التاريخ، بمتوسط 95 نقطة، بينما سجل بايدن 62.66، متقدما على رونالد ريغان، وحل في المرتبة 14.

وحصل فرانكلين روزفلت على المرتبة الثانية، تلاه أول رئيس للبلاد، جورج واشنطن. وجاء في المركز الرابع ثيودور روزفلت، وفي الترتيب الخامس جاء توماس جيفرسون، والسادس هاري ترومان، وحصل باراك أوباما على المرتبة السابعة، بحسب المؤرخين.