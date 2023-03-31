بنس: توجيه اتهامات لترامب يبعث رسالة "مروعة" للعالم‎‎

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الجمعة، إن توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب يبعث رسالة "مروعة" للعالم عن نظام العدالة الأمريكي، وسيشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة، على حد وصفه.

وتابع بنس خلال مقابلة إن "هناك حكاما ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة".

وكان بنس نائبا لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.