بنس: توجيه اتهامات لترامب يبعث رسالة "مروعة" للعالم
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الجمعة، إن توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب يبعث رسالة "مروعة" للعالم عن نظام العدالة الأمريكي، وسيشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة، على حد وصفه.
وتابع بنس خلال مقابلة إن "هناك حكاما ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة".
وكان بنس نائبا لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.
ومن المقرر أن تحصل السلطات من ترامب على بصمات أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك بعد أيام، إذ أصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال دفعها في 2016 لإسكات نجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيالز.
وتم توجيه الاتهامات رسميا لترامب الخميس في نيويورك.
ويحاول ترامب العودة للرئاسة بعد أن خسر الانتخابات في 2020 أمام جو بايدن.
وانضم بنس بذلك لجمهوريين آخرين ومنافسين محتملين لترامب في انتخابات 2024 في إدانة توجيه الاتهامات للرئيس السابق إذ وصفوا الخطوة بأنها "فادحة".