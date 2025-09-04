"جنون الارتياب".. روسيا ترفض اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، إن الاتهامات التي جرى توجيهها لروسيا بالوقوف وراء التشويش على طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كاذبة وتعكس حالة من "جنون الارتياب"، على حد تعبيرها.

وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي ذكر أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لطائرة فون دير لاين تعرض للتشويش أثناء توجهها يوم الأحد إلى بلغاريا، مضيفا أن هناك اشتباها في تدخل روسي.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا في مؤتمر صحفي في بروكسل "يمكننا فعلا تأكيد حدوث تشويش لنظام تحديد المواقع، لكن الطائرة هبطت بأمان في بلغاريا".

وأضافت "تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأنها تشتبه بأن الأمر كان نتيجة تدخل روسي صارخ"، بحسب فرانس برس.