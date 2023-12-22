مقترح أمريكي جديد لروسيا لإطلاق سراح سجينين أمريكيين

أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أمريكيين، بعد رفض موسكو محاولة أمريكية سابقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحافيين "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحاً".

وأفادت الخارجية الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر أنّ روسيا رفضت عرضاً "جوهرياً" لإطلاق سراح الأمريكيين إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان الجندي السابق في البحرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حلّ لكنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".

وأضاف كيربي أنّ الولايات المتحدة "قدّمت في الأيام الأخيرة عرضاً جدّياً، لكنّ الروس رفضوه بغضّ النظر عما يقوله بوتين".