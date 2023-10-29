تقرير: إدارة بايدن مطالبة بإعادة النظر في سياساتها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن على الإدارة الأمريكية أن تُعيد النظر في سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بعد مجموعة من التصريحات وردود الفعل "غير المدروسة وغير العادلة"، منذ اندلاع شرارة الحرب الراهنة بين إسرائيل وحماس.

وتناولت الصحيفة في تقرير سبعة من المواقف التي قامت بها إدارة بايدن، وقوبلت بعدم ارتياح الأمريكيين، إضافة إلى الرأي العام العالمي.

وحسب التقرير، فإن أول تلك المواقف كان التغاضي عن القصف الإسرائيلي "المفرط العدوانية" على غزة والذي أدى إلى مقتل الآلاف، بمن في ذلك الأطفال.

وثانيها: استمرار الإدارة بالإصرار على أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها دون تحديد للكيفية ومدى استمرار وقوة هذا الرد.