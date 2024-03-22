"لوفيغارو": إسرائيل أمام عزلة دولية والحليف الأمريكي يتخلى عنها

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن إسرائيل تجد نفسها، اليوم، معزولة بشكل متزايد على الساحة العالمية، وتشعر بتخلّي الحليف الأمريكي عنها.

وبينت أنه في خضم التوترات المتصاعدة والصراع المستمر، يعرب حلفاؤها الغربيون عن انتقادات إسرائيل، فيما تبنت الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها مؤيد قوي، موقفًا أكثر انتقادًا، مما أدى إلى تصاعد الإحباط في القيادة والمجتمع الإسرائيليين.

وأوضحت أن الحلفاء الغربيين، لاسيما الولايات المتحدة كثفوا انتقاداتهم، ما يشير إلى تحول في الديناميكيات الدبلوماسية، لافتة إلى أن الزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، سيعمل خلالها على التوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حركة حماس.