رئيسة تايوان تتعهد بتعميق التعاون الأمني مع اليابان

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم السبت، بتعميق التعاون الأمني مع اليابان لضمان الحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك خلال اجتماع مع أحد كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان.

ولا ترتبط اليابان بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، لكن تربطهما علاقات وثيقة غير رسمية، وكلاهما تشتركان في مخاوف بشأن الصين، لا سيما أنشطتها العسكرية المتزايدة بالقرب منهما.