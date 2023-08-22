ألمانيا: قصف موسكو بالمسيّرات يتوافق مع القانون الدولي
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.
واستهدفت ضربات بمسيّرات، قالت روسيا إن أوكرانيا نفّذتها، العاصمة موسكو مرات عدة.
وقالت بيربوك، في مؤتمر صحافي في ردها على سؤال بشأن الهجمات بالمسيّرات: "روسيا تهاجم أوكرانيا، وبالتالي تملك أوكرانيا حقا قانونيا في الدفاع عن نفسها".
وأضافت أن روسيا استهدفت "بلا انقطاع" البنى التحتية المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك صوامع حبوب ومستشفيات وكنائس.
وأفادت، في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرها الإستوني مارغوس تساكنا، بأن "أوكرانيا تدافع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي".
وتحدثت كل من موسكو وكييف عن توغلات متكررة بالمسيّرات خلال النزاع، فيما باتت الضربات على الأراضي الروسية أكثر تكرارا.
وأسقطت الدفاعات الجوية مسيّرتين أخريين كانتا تستهدفان موسكو خلال الليل، وفق ما أعلن مسؤولون روس في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في خامس ليلة قصف على التوالي في منطقة العاصمة.
وفي شهر أيار/مايو الماضي، تم إسقاط مسيّرات قرب الكرملين.