ألمانيا: قصف موسكو بالمسيّرات يتوافق مع القانون الدولي

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.

واستهدفت ضربات بمسيّرات، قالت روسيا إن أوكرانيا نفّذتها، العاصمة موسكو مرات عدة.

وقالت بيربوك، في مؤتمر صحافي في ردها على سؤال بشأن الهجمات بالمسيّرات: "روسيا تهاجم أوكرانيا، وبالتالي تملك أوكرانيا حقا قانونيا في الدفاع عن نفسها".

وأضافت أن روسيا استهدفت "بلا انقطاع" البنى التحتية المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك صوامع حبوب ومستشفيات وكنائس.