سيناريوهات سوداوية وتحذيرات من "الدكتاتور" ترامب حال فوزه بالانتخابات

تطرح كبرى وسائل الإعلام الأمريكية أسئلة بشأن إمكانية تحوّل الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب إلى دكتاتورية، وقدمت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأتلانتيك، سيناريوهات سوداوية بشأن ما يمكن أن يحدث لو أن الرئيس السابق الجمهوري الذي تم عزله مرّتين فاز في 2024.

وصدرت توقعات قاتمة أيضا عن أبرز جمهورية معارضة لترامب هي ليز تشيني التي حذّرت من أن البلاد "تسير في نومها إلى الدكتاتورية"، مشيرة إلى أنها "تفكّر بالترشح عن حزب ثالث في محاولة لمنع وصوله إلى البيت الأبيض مجددا".

يرسم ذلك صورة قاتمة عن ترامب أكثر غضبا وإن كان أكثر انضباطا مما كان عليه في ولايته الأولى، وهو شخص سيشفي غليله بالثأر ممن يعتبرهم أعداء وسيحاول على الأرجح البقاء في السلطة فترة تتجاوز الولايتين.

رد ترامب (77 عاما) على التحذيرات بسخريته المألوفة، وقال لدى سؤاله في اجتماع عام نقلته شبكة فوكس نيوز، الثلاثاء، بشأن إمكانية استغلاله السلطة أو سعيه للانتقام: "كلا كلا كلا، باستثناء اليوم الأول، سنغلق الحدود وسنحفر ونحفر ونحفر لاستخراج النفط. بعد ذلك، لن أكون دكتاتورا".

اليوم الأول

أشار الرئيس جو بايدن، الذي يتقدّم ترامب عليه في الاستطلاعات قبل تكرار مرجّح لمنافستهما المريرة في انتخابات 2020، إلى أن التحذيرات تدعم ادعاءاته بأنه يحمي الديموقراطية، وقال الرئيس البالغ 81 عاما في تجمّع انتخابي في ماساتشوستس: "لو أن ترامب لا ينوي الترشح، لست متأكدا من أنني كنت لأترشح. لكن لا يمكننا تركه يفوز".

ولفت بايدن خصوصا إلى اللهجة العنيفة بشكل متزايد المستخدمة في الحملة، قائلا إن وصف خصمه لمعارضيه على أنهم "طفيليات" يعيد إلى الأذهان اللغة المستخدمة في ألمانيا النازية.