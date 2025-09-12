أوكرانيا تشن هجوماً عنيفاً على ميناء بريمورسك النفطي الروسي (فيديو وصور)

شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجوما عنيفا على ميناء بريمورسك الواقع شمال غرب روسيا، بحسب ما ذكر ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد.

وبيّن دروزدينكو أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في سفينة ومحطة ضخ اليوم الجمعة، وهو أول هجوم بطائرات مسيرة على واحدة من أكبر محطات تصدير النفط والوقود في البلاد، بحسب رويترز.

أخبار ذات علاقة 221 مسيّرة تشعل سماء موسكو.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني عنيف

ومنذ أوائل شهر آب الماضي، كثفت أوكرانيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك المصافي وخطوط الأنابيب، إذ لا تزال محادثات السلام متوقفة.

وعدلت روسيا خطتها لتصدير الخام من موانئ غرب البلاد في شهر سبتمبر الجاري، إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بزيادة 11% عن الخطط الأولية، إذ أدت هجمات بطائرات مسيرة على المصافي المحلية إلى انخفاض الطلب المحلي على الخام.

وقال دروزدينكو إنه تم إخماد الحريق، الذي شب على متن سفينة في ميناء بريمورسك بمنطقة لينينغراد، دون تحديد هوية السفينة، وإنه ليس هناك خطر تسرب لمنتجات نفطية.

وأضاف في منشور على "تيليغرام"، أنه تم تدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة، دون أن يشير إلى الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر الجيش الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 221 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 9 مسيرات فوق منطقة موسكو.

وردا على طلب للحصول على تعليق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني ليس لديه معلومات حتى الآن.