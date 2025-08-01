حرب الرسوم الكبرى.. ترامب "يبرمج" التجارة العالمية بسلاح الضرائب (إنفوغراف)

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مساء الخميس، يهدد بقلب قواعد التجارة العالمية رأسًا على عقب، عبر فرض رسوم جمركية شملت حتى أقرب حلفاء واشنطن التجاريين.

ووصف مراقبون الخطوة بـ"عاصفة الضرائب الأعنف منذ عقود" ضد منظومة التجارة العالمية؛ ما تسبب بجدل دولي واسع وقلق عابر للقارات.

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ويفرض الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب رسوما جمركية تتراوح بين 10% إلى 41% على أكثر من 50 دولة، سيبدأ تطبيقها بدءا من صباح السابع من أغسطس الجاري؛ ما يجعل الحكومات أمام أسبوع واحد فقط لمحاولة تجنب الإجراء والوصول إلى صفقات مع ترامب.

عقوبات بلا استثناءات

طالت أشد التعريفات الجمركية دولا مثل سوريا وميانمار ولاوس بنسب تجاوزت 40%، فيما حصلت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي على نسب أقل نتيجة تفاوضها مع ترامب والوصول إلى اتفاقات تجارية معه.

وحتى الدول التي استطاعت الحصول على إجراء تفضيلي بتخفيف التعرفة الجمركية، ما زالت معرضة لخطر رفع الرسوم في أي وقت، إذ ينص أمر ترامب التنفيذي على إجراء مراجعة دورية للرسوم وإمكانية تعديلها.

وفي استهداف مباشر للصين، نص قرار ترامب على فرض رسوم إضافية على البضائع المعاد شحنها عبر دولة ثالثة تصل إلى 40%، وهو إجراء يشمل كل سلعة تعتبرها هيئة الجمارك الأمريكية محاولة تحايل تجاري.

وكانت الصين تحاول تتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في السنوات الماضية عبر توريد منتجاتها إلى الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة.

كندا تحت المقصلة

ما كان لافتا في قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35%، في إطار اتهام أوتاوا بعدم التعاون في كبح تجارة الفنتانيل.

ويرى مراقبون أن إجراء ترامب أتى متزامنا كذلك مع إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرين إلى أنه يعتبر عقابًا لها، ويفتح الباب على جعل ملف الرسوم وسيلة للتفاوض مع ترامب خلال الأيام السبعة الحاسمة لتخفيفها مقابل التراجع الكندي عن خطوة "الاعتراف بدولة فلسطين".

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن "كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة".

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وعبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تحولات وتحالفات

كانت الهند من بين الدول التي نالها نصيب من عقاب ترامب، حيث فرض رسوما عليها وصلت إلى 25%، في ظل تدهور علاقة ترامب برئيس وزرائها ناريندرا مودي، بسبب الرسوم الهندية المرتفعة ومشتريات النفط الروسي.

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أما المكسيك، فقد نالت من ترامب إعفاء مؤقتا لمدة 90 يوما هي فترة مفاوضات تجارية مرتقبة مع أكبر الشركاء التصديريين إلى أمريكا.

وتلقت البرازيل صفعة متوقعة من ترامب، تمثلت بفرض رسوم وصلت إلى 50% على خلفية محاكمة صديق ترامب الحميم الرئيس السابق جاير بولسونارو، لاتهامه بمحاولة تنفيذ انقلاب.

معركة قانونية

أثارت رسوم ترامب عاصفة قضائية، حيث تدافع وزارة العدل الأمريكية عن شرعية قراراته أمام القضاء الفيدرالي، بعد أن رفعت شركات وائتلافات ولايات دعوى تتهمه بـ"تجاوز صلاحياته" الدستورية.

المحكمة استمعت للمرافعات الخميس، وسط ترقّب لقرار قد يُغيّر مسار الخطوة بكاملها.

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وخلق قرار ترامب حالة من الغموض والقلق في الأسواق العالمية، ودفعت بعض الدول إلى وضع خطط طوارئ تجارية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي حين تعهّد ترامب باستعادة هيبة التصنيع الأمريكي، يرى منتقدوه أن الولايات المتحدة تعزل نفسها تجاريًا في عالم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى.