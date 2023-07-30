بوتين يعلن انضمام 30 سفينة حربية للأسطول الروسي هذا العام
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، عن أن 30 سفينة حربية ستنضم إلى الأسطول البحري الروسي العام الجاري، مشيدًا بدور البحرية في حماية روسيا.
وقال بوتين، في كلمته بمناسبة يوم البحرية الروسية، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من القادة الأفارقة في مدينة سان بطرسبورغ"، تنفذ روسيا بثقة مهام بحرية واسعة النطاق، وتوسع باستمرار قوة أسطولها، وخلال هذا العام وحده تنضم 30 سفينة من فئات مختلفة إلى الأسطول"، مضيفًا "على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارسًا لا يُقهر لحدود الوطن وفخره ومجده، ولذا تحتفل روسيا كلها وشعبها بشرف الأسطول".
وأردف، "اليوم نهنئ أطقم السفن والغواصات الشجاعة، وطياري الطيران البحري الذين لا يهابون وأفراد خدمته على الأرض، وجنود القوات الساحلية ومشاة البحرية المقدامين، لقد وقف الأسطول الروسي مرارًا في وجه الأعداء كحصن منيع وشكل تاريخ تطور قواتنا البحرية جوهرها، وهدفها الرئيس الدفاع عن الوطن".
وتشارك في عرض خصص لهذه المناسبة 45 سفينة وغواصة تابعة للبحرية الروسية، واللافت في هذا الاحتفال حضور عدد من القادة الأفارقة، الذين شاركوا على مدار عدة أيام في المنتدى الروسي الأفريقي الذي استضافته مدينة سان بطرسبورغ.