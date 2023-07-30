بوتين يعلن انضمام 30 سفينة حربية للأسطول الروسي هذا العام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، عن أن 30 سفينة حربية ستنضم إلى الأسطول البحري الروسي العام الجاري، مشيدًا بدور البحرية في حماية روسيا.

وقال بوتين، في كلمته بمناسبة يوم البحرية الروسية، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من القادة الأفارقة في مدينة سان بطرسبورغ"، تنفذ روسيا بثقة مهام بحرية واسعة النطاق، وتوسع باستمرار قوة أسطولها، وخلال هذا العام وحده تنضم 30 سفينة من فئات مختلفة إلى الأسطول"، مضيفًا "على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارسًا لا يُقهر لحدود الوطن وفخره ومجده، ولذا تحتفل روسيا كلها وشعبها بشرف الأسطول".