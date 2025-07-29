"كاميرا تجسس في منزل نتنياهو".. نائب إيراني يثير جدلا واسعا

أثار النائب الإيراني مجتبى زارعي، العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، جدلاً واسعاً مساء الثلاثاء، بعد أن زعم أن إيران قامت بتثبيت كاميرا مراقبة داخل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا المعلومة بأنها "موثوقة ومؤكدة وليست مجرد تحليل" وفق تعبيره.

وكتب زارعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" : "هذا ليس تحليلاً، بل خبر موثوق… كانت هناك كاميرا في منزل نتنياهو، ولم نكن يومًا بهذا القرب منه" وفق تعبيره.

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وأضاف: "لا يوجد مكان مختبئ على الأراضي التي تسيطر عليها العصابة الإسرائيلية… ونقول مرحباً بجنود الإمام المهدي مجهولي الهوية"، في إشارة إلى عناصر الاستخبارات الإيرانية.

ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من التصعيد العسكري المباشر بين إيران وإسرائيل، والذي بلغ ذروته في يونيو/ حزيران الماضي، مع تبادل الضربات بين الجانبين.