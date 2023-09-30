أمريكا والمكسيك تتعهدان بالتعاون لمواجهة الهجرة والصين

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في وقت يعبر المئات، وحتى الآلاف، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّ يوم، بعد مسير خطير ومروّع عبر عدة دول، بينها فنزويلا وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وسجّلت شرطة الحدود الأمريكية، رسمياً، محاولة عبور 1,8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك: "حين يستطيعون وضع طعام على الطاولة لأولادهم، حين يستطيعون بناء مستقبل في بلدانهم (..) سيكونون أقل ميلاً للقيام برحلة بالغة الخطورة نحو الشمال".

وأكدت بارسينا أن البلدين متوافقان "على تناول الأسباب البنيوية للهجرة"، ويلتزمان أيضا "تعزيز البنى التحتية الحدودية".

وأشار بلينكن أيضاً إلى التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك في صنع أشباه الموصلات؛ بهدف تقليص الارتهان التكنولوجي للصين وإعادة تنشيط شبكات الإمداد.

وشاركت في اجتماع الجمعة وزيرة الاقتصاد المكسيكية راكيل بوينروسترو، ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.