بريطانيا: هجوم الربيع الأوكراني قد لا يكون حاسما

أبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، حذرًا من أن الهجوم الأوكراني المعلن لدفع القوات الروسية إلى الانكفاء قد لا يكون حاسمًا.

وطالب الوزير، أثناء زيارته لواشنطن، بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية، لكنه حذر من أي توقعات غير واقعية حيال الهجوم المعلن.

وقال كليفرلي لمركز الأبحاث Atlantic Council: "الأوكرانيون أثبتوا فاعلية كبرى في الدفاع عن بلادهم، لكن يجب الاعتراف بأنه قد لا يكون هناك اختراق بسيط وسريع وحاسم، علينا أن نكون واقعيين"، موضحا أنه "يتوقع تصعيدا لفظيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".