واشنطن ترسل طائرات حربية إلى بورتوريكو لمكافحة عصابات المخدرات

حاملة طائرات أمريكيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 2:14 م

تعتزم الولايات المتحدة إرسال عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى بورتوريكو في إطار تعهد الرئيس دونالد ترامب محاربة عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وتصاعد التوتر في بحر الكاريبي بين فنزويلا والولايات المتحدة بعد أن أرسلت واشنطن قوات عسكرية إلى المنطقة، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، بينما اتهمتها فنزويلا بمحاولة تهديد أمنها وسيادتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنتاغون أن طائرتين عسكريتين تابعتين لفنزويلا حلقتا قرب سفينة تتبع البحرية الأمريكية في المياه الدولية.

وأضاف البنتاغون أن "هذه الخطوة الاستفزازية صممت للتدخل في عملياتنا لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات".

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية هاجمت قاربا يحمل مخدرات بعد أن غادر فنزويلا و"قضت عليه".

