زيلينسكي: نمسك بزمام الأمور في الهجوم المضاد رغم الصعوبات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب لكنه ممسك بزمام الأمور في هجومه المضاد.
وتحدث مسؤولون كبار في الجيش الأوكراني عن تحقيق مكاسب في الشرق، وهو بؤرة للصراع المستمر منذ 17 شهرا، حول مدينة باخموت المدمرة التي تسيطر عليها روسيا.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو إن القوات الأوكرانية واجهت مقاومة روسية شرسة بجميع قطاعات الجبهة.
وأضاف "هناك قتال عنيف. المحتلون يحاولون وقف رجالنا بكل قوتهم. هجمات شرسة للغاية"، في إشارة لباخموت ومناطق أخرى في الشرق.
وتابع قائلاً: "في الجنوب، كل الأمور صعبة. لكن أيا كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة".
وقال زيلينسكي إن هجمات الطائرات المسيرة الروسية، ومنها هجوم على البنية التحتية الملاحية بأحد الموانئ على نهر الدانوب، تبرز الحاجة لتحسين الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات.
وأردف: "إجمالا، استعمل الإرهابيون ضد أوكرانيا على الأقل 1961 طائرة مسيرة (إيرانية الصنع) من طراز شاهد وتمكنا من إسقاط عدد كبير منها".
وأوضح: "للأسف ليس كلها. نعمل على إسقاط المزيد منها، إسقاط أكبر عدد ممكن. نعمل على أن يكون لدينا المزيد من النظم المضادة للطائرات".
من جهته، قال الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية إنه سيلتقي مع ضباط في الشرق لتسريع تقدم القوات الأوكرانية، وهو الذي أقر زيلينسكي ومسؤولون آخرون بأنه أبطأ مما كانوا يتمنون.
وكتب سيرسكي على تطبيق تيليجرام: "في قطاع باخموت، أكرس عملي للمشاكل الحالية المتعلقة بتسريع وتيرة التقدم وآفاق تعزيز النشاط وحل المشكلات التي تعوق تنفيذ المهام".
وقال سيرهي تشيريفاتي، وهو أحد المتحدثين باسم المجموعة الشرقية من القوات الأوكرانية، إن القوات تتقدم "بانتظام وبلا هوادة" على أطراف باخموت، التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد معارك استمرت عدة أشهر.
وقال تشيريفاتي في تصريحات نقلها الإعلام الأوكراني "نتحدث عن مئات الأمتار كل يوم وعن كيلومترات خلال الأسبوع".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت ثماني محاولات أوكرانية للتقدم بالقرب من باخموت ومناطق مجاورة.
وأضافت أنها واجهت هجومين أوكرانيين قرب ليمان وسفاتوف في الشمال وأوقفت أيضا محاولات للتقدم في الجنوب.