إضراب بأكبر مجموعة مالكة للصحف في أمريكا

أضرب مئات الصحفيين في أكبر مجموعة مالكة للصحف المحلية بالولايات المتحدة، الاثنين، متّهمين الإدارة بتدمير هيئات تحرير الأخبار المحلية.

والإضراب، الذي من المتوقّع أن يستمر يوما أو يومين، يشمل موظّفي نحو 24 غرفة تحرير لصحف تابعة لمجموعة "غانيت"، وفق بيان للاتحاد النقابي "نيوزغيلد-سي دبليو ايه".

وتأثرت بالإضراب منشورات في أكثر من 6 ولايات، بينها كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي ونيويورك، وفق الاتحاد النقابي.

وتملك "غانيت" أكثر من 200 صحيفة يومية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك "يو اس ايه توداي" و"بالم بيتش بوست" و"اريزونا ريبابليك".

واستحوذت عليها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مجموعة "نيو ميديا إنفستمنت" المعروفة أيضا باسم "غيتهاوس ميديا"، مقابل 1,2 مليار دولار.