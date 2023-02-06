حليف لزيلينسكي يتحدث عن تعيين وزير دفاع جديد في أوكرانيا
قال ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد إن من المقرر نقل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إلى وظيفة حكومية أخرى تحت ضغط من فضيحة فساد في وزارته.
وأضاف أراخاميا أن وزارة الدفاع سيرأسها كيريلو بودانوف رئيس وكالة المخابرات العسكرية.
ولم يذكر موعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة، ولم يصدر تعليق حتى الآن من ريزنيكوف.
وقال أراخاميا عبر تطبيق تيليجرام: "الحرب تملي تغييرات في السياسات المتعلقة بالأفراد".
وأضاف: "الأوقات والظروف تتطلب التعزيز وإعادة رص الصفوف، هذا ما يحدث الآن وسيحدث في المستقبل... العدو يستعد للهجوم، نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة ما هو لنا".
وكان وزير الدفاع ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن إجراء عمليات تدقيق لعقود المشتريات بعد فضائح فساد، لكنّه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريبا.
وقال ريزنيكوف للصحفيين: "بدأنا بعمليات تدقيق داخلية" لكلّ عقود المشتريات، لكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيرا للدفاع.
وأضاف: "شخص واحد - القائد الأعلى للقوات المسلّحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي - الذي يقرّر إذا كنت سأبقى وزيرا للدفاع أم لا".
وأردف قائلا: "تخصّصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعاً مثيرا للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب ولكن أيضا بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقا".
ويُعدّ ريزنيكوف أحد أشهر الوجوه خلال هذه الحرب، وتمّ تعيينه وزيرا للدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وكان يشرف على القوات المسلّحة طوال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 شباط/فبراير العام الماضي.
كذلك، ساعد في تأمين أسلحة غربية لدعم القوات الأوكرانية.
لكنّ فضائح فساد طالت وزارته أخيراً، وكان مسؤولون في مجال الدفاع من بين حوالى عشرة شخصيات اضطُرّت إلى الاستقالة الشهر الماضي، في أكبر تغيير سياسي في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.
واستقال فياتشيسلاف شابوفالوف نائب ريزنيكوف، الذي عمل على توفير الدعم اللوجستي للجيش، بعد اتهام وزارة الدفاع بتوقيع عقود أغذية بأسعار أعلى بمرّتين إلى ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.