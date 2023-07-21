الكرملين: التنبؤ بما قد تفعله أوكرانيا في البحر الأسود أمر صعب للغاية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن التنبؤ بما قد تفعله أوكرانيا في البحر الأسود أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن التهديد الأوكراني يعتبر خطيرًا جدًا.

وأوضح بيسكوف في إحاطة صحفية ردًّا على سؤال حول التهديد الأوكراني باستهداف السفن المتوجهة إلى روسيا في البحر الأسود: "أعمال كييف غير متوقعة ويصعب التنبؤ بها، خاصة مع تورط نظام كييف في أعمال إرهابية، ما يخلق الكثير من التهديدات، ومثل هذه التصريحات تعتبر خطيرة جدًا".

وتابع: "حاليًا يتم دراسة الوضع، وستضع السلطات الروسية توصيات مناسبة لتقليل الخطر".