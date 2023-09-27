لوبن وأوربان يبحثان مستجدات "اليمين" قبل الانتخابات الأوروبية
استقبل رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، الأربعاء، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في بودابست، تعبيراً عن وحدة موقفهما قبل تسعة أشهر من الانتخابات الأوروبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، في منشور على موقع "اكس" (تويتر سابقاً)، أرفقه بصورة للمسؤولين وهما يبتسمان أمام علمي بلديهما، إن لوبن واوربان "اطلعا على مستجدات وضع اليمين الذي يقوى في أوروبا، وخصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الأوروبية".
وأضاف أنهما دعوا إلى "الرد بقوة معاً على طموحات بروكسل الإمبريالية وسياساتها الاقتصادية المضللة ومبادراتها المؤيدة للمهاجرين".
ولم يرد حزب التجمّع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبن على طلبات التعليق على اللقاء.
وتأتي زيارة لوبن، التي لم يُعلن عنها، بعد أيام من لقاء جمعها بنائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني في بونتيدا شمال إيطاليا، حيث المعقل التقليدي لحزب الرابطة المناهض للهجرة الذي يتزعمه سالفيني.