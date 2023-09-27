لوبن وأوربان يبحثان مستجدات "اليمين" قبل الانتخابات الأوروبية

استقبل رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، الأربعاء، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في بودابست، تعبيراً عن وحدة موقفهما قبل تسعة أشهر من الانتخابات الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، في منشور على موقع "اكس" (تويتر سابقاً)، أرفقه بصورة للمسؤولين وهما يبتسمان أمام علمي بلديهما، إن لوبن واوربان "اطلعا على مستجدات وضع اليمين الذي يقوى في أوروبا، وخصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الأوروبية".