أذربيجان.. مقتل 3 من الشرطة برصاص "مطلوب" أردي قتيلًا

أسفر إطلاق نار على رجال الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو عن مقتل ثلاثة منهم، وتصفية الجاني الذي تبيَّن أنه من أصحاب السوابق، وفق وكالة "نوفوستي".

ووفق المصدر، فقد أطلق مسلح النار على رجال الشرطة في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقتل ثلاثة منهم، قبل تصفيته على أيدي قوة أمنية هُرعت إلى المكان.

وذكرت الشرطة الأذربيجانية أن المهاجم روفشان الله فيردييف، تمت تصفيته، وفتحت قضية جنائية في الحادث.

وأفادت وزارة الداخلية الأذربيجانية بأن الجاني "من أصحاب السوابق، ومدان ببضع جرائم سابقة".

وأضافت أن المهاجم كان مطلوبًا للشرطة، واستخدم في جريمته بندقية صيد، وأنه من قرية شوفيلان التابعة للعاصمة باكو.

ولم تذكر التقارير أسباب ودوافع المهاجم في ارتكاب الجريمة.