قتلى وجرحى جراء تفجيرين منفصلين في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام رسمية أفغانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجارين أحدهما في العاصمة كابول والثاني في ولاية بلخ شمال البلاد.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن "انفجارًا وقع اليوم (الخميس) في المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ شمال البلاد".

وذكرت القناة، نقلًا عن مصادر محلية، بأن قوات الأمن، قامت بإغلاق المنطقة بعد الانفجار؛ ما أدى إلى اكتظاظ المركبات، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح".

وغرب العاصمة كابول، وقع انفجار في منطقة دشتبارشي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة.