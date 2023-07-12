تعرف على صاروخ "سكالب" الذي تسلمته أوكرانيا من فرنسا

أثار القرار الفرنسي الخاص بتزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز "سكالب"؛ لمواجهة القوات الروسية، تساؤلات عديدة بشأن هذا السلاح، الذي قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تسليمه إلى كييف "سيزيد من صعوبة مصير أوكرانيا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال مشاركته في قمة الناتو المنعقدة في ليتوانيا أن بلاده ستزود أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى نسبيا من طراز "سكالب"، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بتنفيذ ضربات في مدى لم يكن بالإمكان الوصول إليه من قبل.

ونقلت مجلة "لوبس"، في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، قول مصدر عسكري، لم تكشف عن هويته، إن الدفعة الأولى من الصواريخ الفرنسية كانت قد وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

الخصائص

وسكالب هو صاروخ تقليدي، يصل مداه إلى حوالي 250 كلم، مع أن بعض التقارير نقلت قول الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إنه يصل إلى 400 كلم؛ ولعل هذا يشير إلى وجود نسخ محدثة منه، يتجاوز مداها المدى المعروف.

وتصل سرعة سكالب إلى 800 كلم في الساعة، فيما يصل وزنه إلى 1.7 طنّ، ويتم إطلاقه من الجو، ويتميز بقدرته على التخفي عن الرادارات، ويقول الجيش الفرنسي إنه بالغ الدقة في إصابة الأهداف.

وبهذا يكون سكالب، الذي تم تطويره بشكل مشترك بين بريطانيا وفرنسا، السلاح الغربي الأطول مدى الذي تم تقديمه إلى أوكرانيا منذ اندلاع الصراع، وتعول عليه كييف لإصابة أهداف في العمق خلف جبهات القتال الرئيسية شرقي البلاد.

غير تصعيدي

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت عن مسؤولين عسكريين قولهم إن هذا النوع من الصواريخ "سبق وأن تم استخدامه في ليبيا عام 2011 وأتى حينها بنتائج جيدة".

ولا يعرف على وجه التحديد الكمية التي ستزود بها فرنسا أوكرانيا، لكن التقديرات تشير إلى امتلاك باريس في مخزوناتها "أقل من 400 صاروخ من هذا الطراز"، الأمر الذي يعني أن قدرتها على مواصلة الإمداد محدودة.

وذكر المصدر العسكري الذي أشارت إليه مجلة "لوبس" أن العدد الذي تم تسليمه لأوكرانيا "مفيد في القتال وغير تصعيدي ضد روسيا، ولا يضعف قدرة فرنسا في الدفاع عن نفسها"، وهي معايير درجت باريس على التأكيد عليها في سياق دعمها لكييف.