إيران تكشف عن اختراق استخباراتي لمنظومة الطيران المسيّر الإسرائيلية

كشفت إيران عن نجاحها في تنفيذ اختراق استخباراتي استهدف منظومة الطيران المسيّر في إسرائيل، بحسب ما أعلن عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، ليل السبت.

وقال التلفزيون الإيراني، في تقرير له، إن وزارة الاستخبارات كانت على دراية واسعة بمحطات تشغيل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، مؤكداً أنها تابعت عن قرب مقرات التشغيل والمستودعات وفرق الدعم الفني الخاصة بهذه الطائرات.

وأضاف التقرير أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على تسجيلات لاجتماعات القادة المسؤولين عن تشغيل المسيّرات، إلى جانب معلومات دقيقة عن مواقع الرادارات والتقارير المرفوعة للقيادة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الوزارة جمعت بيانات تفصيلية تتضمن عناوين وأرقام هواتف مشغلي المسيّرات، إضافة إلى أسماء بعض المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاغتيال، بينهم أوفير إيسلر وأودن فيرتر.

واستهدفت القوات الصاروخية الإيرانية، خلال الحرب الأخيرة، عدداً من هذه المقرات السريّة المرتبطة بتشغيل المسيّرات، في إطار الردع الاستراتيجي الذي تتبناه طهران، بحسب التقرير.

استهداف بغداد

على صعيد آخر، نفت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، مساء السبت، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن تعرض ضابط أو أكثر من الضباط الإيرانيين لعمل إرهابي في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوكالة أن هذه الأخبار "عارية تماماً عن الصحة"، مشددة على أنه لم يسجل أي هجوم ضد شخصيات أو مواقع إيرانية في بغداد خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا النفي في وقت تكثر فيه الشائعات المرتبطة بالنشاط الإيراني في العراق، حيث تؤكد طهران أن وجودها يقتصر على التعاون الرسمي مع الحكومة العراقية، بعيداً عن أي نشاطات غير معلنة.