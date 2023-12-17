الصين وأمريكا.. سنوات من التقلبات غير المتوقعة

وأشارت الصحيفة إلى توقعات أولية بتدهور مستمر في العلاقات، ومن المحتمل أن تصبح مصدرًا عالميًا رئيسًا لعدم الاستقرار.

وقالت: "إلا أنه بحلول أواخر عام 2001، ساد التفاؤل عندما تبادل الزعيم الصيني آنذاك جيانغ تسه مين والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الابتسامات في اجتماع التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ".

ولفتت إلى أن "التحول غير المتوقع أظهر أنه حتى في مواجهة لحظات التوتر، يمكن أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحولات إيجابية".

ووفق "وول ستريت جورنال" فإن عام 2023، بدأ بتوترات متصاعدة، تغذيها حوادث مثل إسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني في فبراير.

وذكرت الصحيفة: "كذلك تكتسب التكهنات بحرب باردة جديدة كثافة ومخاوف من اندلاع حرب ساخنة، حيث أدت المخاوف العالمية، مثل اصطفاف الصين مع موسكو على الرغم من تصرفات روسيا في أوكرانيا وزيادة المناورات العسكرية بالقرب من تايوان، إلى زيادة التعقيد".

وتابعت: "مع ذلك، حدث تحول زلزالي في نوفمبر في قمة سان فرانسيسكو لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، حيث تبادل الرئيس بايدن وشي جين بينغ محادثة ودية، ما يشير إلى ذوبان الجليد في العلاقات".

واعتبرت أنه "بينما تم إحراز تقدم في قضايا معينة مثل المخدرات والمناخ والخطوط الساخنة العسكرية، ظلت التحديات مثل تايوان والتبت وشينغيانغ والصراعات الجيوسياسية دون حل".