الجيش الإسرائيلي: سنسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين

logo
العالم

هجوم أوكراني بالمسيرات يشعل حرائق في روستوف الروسية (فيديو)

هجوم أوكراني بالمسيرات يشعل حرائق في روستوف الروسية (فيديو)
هجوم أوكراني سابقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 6:04 ص

قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا اليوم الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل تسبب في عدة حرائق بالمنطقة، بما في ذلك في محطة فرعية للكهرباء.

أخبار ذات علاقة

مسيّرة تمنح جندياً أوكرانياً محاصراً "دراجة نجاة" من الموت

مسيّرة تمنح جندياً أوكرانياً محاصراً "دراجة نجاة" من الموت

وأضاف حاكم روستوف بالإنابة يوري سليوسار عبر تطبيق تيليغرام أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وذكر أنه جرى إخماد الحريق في محطة الطاقة الفرعية المقامة على مساحة تبلغ نحو 500 متر مربع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك سبع طائرات فوق منطقة روستوف، وهي هدف متكرر للضربات الأوكرانية، بحسب رويترز.

وتتحدث الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها، وليس عن عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا مرارا إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية الأساسية المهمة لجهود الحرب التي تبذلها موسكو، وتأتي ردا على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC