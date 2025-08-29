مقتل متظاهر ينذر بإشعال احتجاجات واسعة في إندونيسيا (فيديو)

قال طلبة في إندونيسيا إنهم سيحتجون أمام مقر شرطة جاكرتا، اليوم الجمعة، بعد مقتل سائق دراجة نارية بعدما صدمته سيارة شرطة خلال اشتباكات عنيفة أعقبت مظاهرة أمام البرلمان في اليوم السابق.

وقال مزمل إحسان رئيس أكبر اتحاد طلابي في إندونيسيا لوكالة "رويترز" إن الطلبة سيحتجون ضد عنف الشرطة، بعد ظهر اليوم الجمعة، وتوقع حضور مجموعات طلابية أخرى.

واحتج المتظاهرون، الخميس، على عدد من القضايا، من بينها: رواتب المشرّعين، وتمويل التعليم، وبرنامج الحكومة للوجبات المدرسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت مدافع المياه لمحاولة تفريق المتظاهرين بعد أن استمر الاحتجاج حتى الليل.

وصرح قائد شرطة العاصمة أسيب إيدي سوهيري بأنه خلال الاشتباكات، صدمت سيارة شرطة مدرعة سائق دراجة نارية مما أدى إلى مقتله.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر الخميس: "بصفتي قائد الشرطة، وبالنيابة عن الوحدة بأكملها، أود أن أعبر عن خالص الاعتذار والتعازي".

وذكر مسؤول آخر في المؤتمر الصحفي أنه تم اعتقال طاقم المدرعة المكون من 7 أفراد، وأن التحقيقات جارية.