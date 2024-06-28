مفاجئة صادمة لترامب.. ابنة أخيه حاضرة في المناظرة لدعم بايدن

وشهدت ماري ترامب "نرجسية وقسوة" عمها طوال حياتها، وإن "شعوره بالنقص كان يدفع دائما غيرته وحاجته المرضية للسيطرة على الآخرين"، وفق بيان شاركته حملة بايدن قبل المناظرة التي ستنطلق اليوم.

وقالت ماري "لا يمكننا السماح لدونالد ترامب بالاقتراب من أدوات السلطة، وإذا حدث الأسوأ وعاد إلى البيت الأبيض، فلن يكون أي منا ممن انتقدوه في مأمن لأن الانتقام هو ما يتاجر به.. وأنا هنا الليلة لأن الرئيس بايدن وحده هو القادر على إيقاف دونالد وإنقاذ بلادنا".

وماري التي تبلغ من العمر 55 عاما هي ابنة فريد ترامب جونيور، الشقيق الأكبر للرئيس السابق والذي توفي عام 1981.