زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للقاء على مستوى القادة في أي وقت

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مجددا استعداده للاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن كييف تريد "تجاوز" مرحلة التصريحات والاجتماعات على مستوى أدنى بشأن إنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "إذا كانت هذه إشارات على استعداد حقيقي لإنهاء الحرب بكرامة وإرساء سلام حقيقي دائم... فإن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى استعدادها لعقد لقاء على مستوى القادة في أي وقت".

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وأضاف: "تدعو أوكرانيا إلى تجاوز مرحلة تبادل التصريحات وعقد اجتماعات على المستوى الفني والوصول إلى مرحلة المحادثات بين القادة".

وأدلى زيلينسكي بهذه التعليقات بعد أن قال بوتين اليوم إنه يأمل استمرار محادثات السلام مع أوكرانيا.

وتحدث بوتين قبل أسبوع واحد من انقضاء مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا للموافقة على وقف إطلاق نار في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستطال أيضا مشتري صادراتها للطاقة.

ولم يبد مؤشرا على تغير موقف موسكو.

وقال إنه إذا كان هناك من يشعر بخيبة الأمل إزاء نتائج محادثات السلام حتى الآن، فذلك نتيجة لتوقعات مبالغ فيها.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات وإلى جواره رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في شمالي روسيا، وقال الرئيس الروسي إنه ينبغي إجراء المحادثات "دون كاميرات وفي أجواء هادئة".

وقال إن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا على طول خط المواجهة، وإن زخم الأحداث يصب في مصلحتها، مشيرا إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس عن سيطرة القوات على بلدة تشاسيف يار الأوكرانية بعد معركة استمرت 16 شهرا.

ونفت أوكرانيا سيطرة روسيا الكاملة على تشاسيف يار.